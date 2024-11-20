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湖南益陽：小紅薯也能變成“金疙瘩”
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2024-11-20 10:13:35
近日，在湖南省益陽市沅江市南嘴鎮百家溝村赤紅的丘崗上，隨著挖機的輕輕一拔，一個個體態飽滿、顔色鮮亮的紅薯便翻出地面。（圖：新華社）
中評社北京11月20日電／據新華社消息，近日，在湖南省益陽市沅江市南嘴鎮百家溝村赤紅的丘崗上，隨著挖機的輕輕一拔，一個個體態飽滿、顔色鮮亮的紅薯便翻出地面。
沅江市在農業產業發展中，大力實施“一村一品”特色之路，一些平時司空見慣的當地農產品如今走出縣域。在沅江市南嘴鎮百家溝村，千畝紅薯成為了壯大村集體經濟的“金疙瘩”。
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