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內蒙古呼倫貝爾：雪原出現“幻日”景觀
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2024-11-20 10:13:51
11月18日，內蒙古呼倫貝爾市額爾古納市上空出現“幻日”景觀。（圖：新華社）
中評社北京11月20日電／據新華社消息，11月18日，內蒙古呼倫貝爾市額爾古納市上空出現“幻日”景觀。
據悉，“幻日”是大氣的一種光學現象，是太陽光經由高空薄雲中的六角形柱狀冰晶體折射形成的。呼倫貝爾處於我國高緯度地區，冬季寒冷漫長，易形成“幻日”“霧凇”等景觀。
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