﻿李在明被控挪用公款　恐無法參選總統

韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明（中）。圖源：法新社 中評社北京11月20日電／據大公報報導，綜合韓聯社、路透社報導：當地時間19日，韓國檢方以涉嫌“私自挪用京畿道政府預算”等罪名，起訴最大在野黨共同民主黨黨首李在明。根據韓國《公職選舉法》，如果被判處100萬韓圜以上罰款，將在未來5年內不得參選公職；如果被判處有期徒刑緩期執行以上刑罰，將在未來10年內不得參選公職。



水原地方檢察廳公共偵查部當天針對李在明、前京畿道知事秘書室長鄭某、前京畿道政府公務員裴某等人提起公訴。檢方稱，李在明在2018年7月至2021年10月擔任京畿道知事期間，私自使用京畿道公務用車、私用公務信用卡、挪用京畿道政府預算購買水果、三文治和餐飲等，共私自花費1.065億韓圜（約59.6萬港元）。



李在明目前共面臨5宗刑事案件。本月15日，首爾中央地方法院對李在明涉嫌違反《公職選舉法》一案進行了一審宣判，判處其有期徒刑1年，緩期2年執行。李在明已表示將提出上訴。



李在明在2022年大選中以微弱差距輸給了現任總統尹錫悅，預計他將在2027年再次參選。若終審裁定維持上述判決，李在明將失去國會議員資格，也無法於2027年競選總統。



此外，李在明還涉嫌教唆一名前市長秘書提供虛假證詞，該案將於本月25日宣判。