俄羅斯發布衛國戰爭勝利80周年官方標識

11月19日，在俄羅斯莫斯科，俄羅斯文化部長柳比莫娃（中）介紹紀念衛國戰爭勝利80周年活動計劃。圖源：新華社 中評社北京11月20日電／據新華社報導，俄羅斯紀念衛國戰爭勝利80周年活動宣介會19日在首都莫斯科勝利博物館舉行，其間發布了衛國戰爭勝利80周年官方標識。



衛國戰爭勝利80周年官方標識由“祖國母親在召喚”雕像、“喬治絲帶”、數字“80”和俄語單詞“勝利”等圖案構成。俄羅斯人民藝術家馬什科夫在宣介會上展示了這一標識。



馬什科夫在接受新華社記者採訪時表示，所有人都能理解“祖國母親在召喚”形象的含義，都能體會到當祖國母親呼喚自己的兒女同敵人戰鬥時的偉大情感，這一具有歷史意義的紐帶將人們聯繫在一起。“不容否認的勝利是標識傳遞出的最主要信息。”



俄文化部長柳比莫娃在介紹紀念衛國戰爭勝利80周年活動計劃時說，主要活動包括170餘項，既有“記憶之燭”“不朽軍團”等傳統活動，也有“勝利讀書會”“醫務軍團”等新活動。



當地時間1945年5月8日午夜，法西斯德國在柏林郊區的卡爾斯霍斯特正式簽署無條件投降書。此時，地處柏林以東的蘇聯已是5月9日凌晨。蘇聯將5月9日定為“衛國戰爭勝利日”。現在，“衛國戰爭勝利日”是俄羅斯最隆重的節日之一。



