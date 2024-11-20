美軍印太司令答中評：繼續美中戰區司令對話

在布魯金斯學會12日舉行的美軍印太司令帕帕羅對話會上，中評社記者提問中美兩軍關係 布魯金斯視頻

中評社華盛頓11月19日電（記者 余東暉）美軍印太司令帕帕羅海軍上將19日對中評社表示，他最近與解放軍南部戰區司令吳亞男進行了“非常親切而富有成效”的會談，希望這種對話能繼續。他認為吳司令是非常正派的人，兩人都直率地提出了分歧，雙方有進行持續的相互尊重對話的基礎。



帕帕羅19日下午出席布魯金斯學會舉行的印太安全形勢對話會。他在會上大談解放軍實力的提升，以及美軍為應對印太地區形勢所做的戰備。



中美元首在去年11月舊金山峰會上同意恢復兩軍高層交往，戰區司令的對話是兩軍高層交往中最後恢復的。今年9月18日至20日，解放軍南部戰區司令員吳亞男率團赴夏威夷參加印太國防軍司令會議。期間，吳亞男與美軍印太總部司令帕帕羅會見時，圍繞落實兩國元首共識，就共同關心的問題坦誠深入交換意見。



在布魯金斯學會對話會的答問部分，中評社記者問：中美元首前兩天在利馬會晤時，都強調了在這個過渡期保持中美關係穩定的重要性。從你的立足點看，你將做什麼來確保今後兩個月美中關係保持穩定？你是否相信今後4年兩軍關係是可持續的？你最近與中國同行進行了對話，談談你們的關係。