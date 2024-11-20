﻿波羅的海兩條海底電纜被切斷

中評社北京11月20日電／據大公報消息，綜合CNN、路透社報導：位於波羅的海的兩條海底通信電纜日前突然中斷，其中連接立陶宛和瑞典的電纜確認受到“物理損壞”，另一條連接芬蘭和德國的電纜故障原因尚不明確。



瑞典特利亞電信立陶宛分公司18日證實，立陶宛和瑞典之間的一條通信電纜於當地時間17日上午10點左右被切斷，該公司的監控系統判斷，互聯網流量中斷不是由設備故障造成的，而是由於電纜受到物理損壞。這條電纜預計將在未來幾周內修復，具體進度取決於天氣條件。



與此同時，另一條連接芬蘭和德國的C－Lion電纜也出現中斷。該電纜運營商芬蘭西尼亞公司發布聲明稱，C－Lion電纜是芬蘭與中歐之間唯一的直接連接電纜，於2016年投入使用，全長近1200公里。該電纜靠近“北溪”天然氣管道和電力電纜等其他重要基礎設施。



分析稱，兩條電纜發生問題的區域相距大約100公里。芬蘭外長和德國外長18日發布聯合聲明，他們對電纜被切斷“深表關切”，並稱“歐洲的安全不僅受到俄烏衝突的威脅，還受到惡意行為者混合戰爭的威脅”。



美國官員此前警告稱，俄羅斯可能對關鍵基礎設施進行潛在的破壞行動，但俄方已多次否認相關指控。連接俄羅斯與德國的“北溪”天然氣管道2022年9月遭炸毀，丹麥、瑞典和德國分別啟動調查，但拒絕俄羅斯參與。今年9月，德媒稱破壞“北溪”的行動獲得時任烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內授權，由烏情報部門官員帶領多名平民實施。