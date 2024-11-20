烏軍6枚美制導彈襲擊俄　普京更新威懾政策

中評社北京11月20日電／據大公報消息，綜合報導：截至2024年11月19日，俄烏戰火已持續燃燒1000天。在獲得美國政府允許後，烏克蘭軍隊19日首次使用6枚美制陸軍戰術導彈（ATACMS）襲擊了俄羅斯布良斯克州，沒有造成人員傷亡。與此同時，俄羅斯總統普京當天簽署法令，批准了更新版的俄羅斯核威懾國家基本政策，明確若烏克蘭使用西方提供的非核導彈攻擊俄羅斯，俄羅斯可以使用核武器進行回應。



俄羅斯國防部19日稱，烏軍當天凌晨向俄羅斯布良斯克州發射了6枚ATACMS導彈，擊中了卡拉切夫鎮附近的一處軍事設施，該地距離烏克蘭邊境約130公里。俄防空系統擊落了5枚導彈，還有一枚導彈被破壞，其碎片墜落在布良斯克州一處軍事設施所處區域，引發火災，沒有造成人員傷亡。



烏克蘭總參謀部當天表示，烏軍對位於俄朝卡拉切夫鎮第1046後勤支援中心的軍火庫進行了打擊。一名烏軍方人員透露，烏軍當天使用的就是ATACMS導彈。



“這已經是第三次世界大戰”



美媒17日披露，拜登政府已放寬對烏克蘭使用美制遠程導彈的限制，允許烏軍用ATACMS等美制武器打擊俄境內目標。消息人士當時稱，烏軍可能於數日內首次使用ATACMS導彈打擊俄本土，目標可能位於庫爾斯克地區。



消息傳出後，俄方多位官員隨即表示，西方此舉意味著“北約國家直接介入”俄烏衝突，是對當前局勢的重大升級。烏克蘭總統澤連斯基則指出，實施打擊不是靠說的，“這種事情不會公布，導彈自己會說話”。



俄羅斯總統普京19日簽署法令，批准俄羅斯新核威懾國家基本政策，法令從簽署之日起生效。俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，普京批准新核威懾國家基本政策符合當下的形勢，俄羅斯一直將核武器視為一種威懾措施。如果烏克蘭使用西方的非核導彈攻擊俄羅斯，那麼根據新政策，俄羅斯可以使用核武器進行回應。

