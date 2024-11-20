聯合國加沙援助車隊遭暴力搶劫

中評社北京11月20日電／據大公報消息，綜合路透社、《華盛頓郵報》報導：兩家聯合國機構18日透露，當地時間16日，近百輛為巴勒斯坦人運送食物的貨車接到以色列指示進入加沙地帶後遭到暴力搶劫，一些運輸人員受傷。暫不清楚是誰實施了此次搶劫，但聯合國備忘錄顯示，加沙的犯罪團夥可能受到以色列的“保護”。



聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）官員沃特裡奇說，近東救濟工程處和世界糧食計劃署的援助車隊接到以色列方面的指示，臨時從凱雷姆沙洛姆口岸出發，途經一條不熟悉的路線，結果車隊109輛貨車中的98輛遇襲。沃特裡奇強調，這凸顯了向加沙南部和中部運送援助物資所面臨的嚴峻挑戰，如果不立即干預，糧食短缺問題將繼續惡化。世界糧食計劃署發言人證實了搶劫事件，並表示由於安全問題，加沙許多道路目前無法通行。巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）消息人士稱，哈馬斯打死了20多名參與搶劫的“團夥成員”。



以軍持續封鎖加沙，影響人道主義援助行動。美媒披露，犯罪團夥正在加沙南部搶劫援助物資。一份聯合國備忘錄顯示，這些團夥可能受到以色列的“保護”。目擊者稱，這些團夥在以軍控制地區自由行動。此外，以色列拒絕了援助組織為保護車隊提出的大部分要求，包括更換安全路線；搶劫在以軍面前發生時，他們也未上前干預。