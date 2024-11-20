河北新河產業集群發展跑出“加速度”

中評社北京11月20日電／據新華社消息，傳統特色眼鏡裝飾盒產業提質升級、新型電池及循環經濟產業加速崛起、營商環境持續優化……華北平原上，河北省邢台市新河縣正以科技創新推動產業創新，以產業升級構築競爭新優勢，加快推動產業集群式發展，拓展了縣域經濟新空間，積蓄起高質量發展澎湃新動能。



傳統產業“創”進新空間



走進新河縣經濟開發區浩源盒業有限公司生產車間，全自動流水線刷膠、糊面，工人們正忙著將一個個精美的眼鏡裝飾盒裝箱打包，這些產品將銷往歐美、東南亞等地區。這家公司原先是前保居村的一個小作坊，近年來投資2000萬元在開發區擴建，實現了年產眼鏡裝飾盒1000萬只、年產值3200萬元。



新河眼鏡裝飾盒產業起步於20世紀70年代，但在發展初期，產業以家庭作坊式生產為主，面臨布局零散、技術創新能力薄弱、產品低端、經營粗放、無序競爭等發展瓶頸。



為推動傳統產業轉型升級，近三年來，新河縣積極引導支持企業加大創新投入、提高創新能力。眼鏡裝飾盒產業也與時俱進，從傳統手工製作與簡單機械加工模式向自動化生產、集群式發展，研發推出高端化定制眼鏡盒、隱形眼鏡等新產品。



在河北鑫視康隱形眼鏡有限公司無菌車間裡，機械臂一吸一放，分秒間，隱形眼鏡移印工序批量完成。各條自動化生產線正在加緊生產，產品包裝後將發往北京、上海、廣州等地。



“從過去生產眼鏡盒到生產隱形眼鏡跨度不小，我們通過引進專業人才、增加研發投入，推出防藍光隱形眼鏡和青少年近視軟性親水接觸鏡等專利產品，受到一線城市市場青睞。”企業負責人李平介紹，去年年產8000萬片隱形眼鏡項目建成投產，預計年產值超2億元。

