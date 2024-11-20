重慶墊江：多元服務讓老年人享養怡之福

中評社北京11月20日電／據新華社消息，蘭大爺今年72歲，是江石村的特困供養人員，獨居的他無人照料和陪伴，但自從家里來了“新家人”，蘭大爺的生活有了盼頭。



去年起，墊江縣通過購買第三方服務，按照每人每月50元的標準為老人們開展上門服務。專業服務人員通過每天一監測、每周一電話、每月一服務，定期關懷探訪特困老人，確保分散供養特困人員“平時有人照應、生病有人看護”，讓他們的生活逐漸有了變化。



高維是暖洋洋養老服務公司的工作人員，他說：“我每個月要上門服務一百多人次，除了開展日常的服務工作外，更重要的是解決他們的實際困難，隨時掌握他們的身體健康狀況。”



墊江縣民政局社會救助和兒童福利科科長孫瑜說：“我們在做好社會救助基本生活兜底保障工作的基礎上，積極探索創新服務模式，圍繞‘分散供養特困老人多樣化、多層次養老服務需求’，通過‘三色管理法’將采集到的人員信息按照‘紅黃藍’進行分類管理。”



“三色管理法”是根據不同等級有針對性地提供個人護理、健康監測、家居清潔、心理疏導、幫辦代辦等服務，並形成“一人一檔一策”，服務期間同步記錄服務對象的訴求、愛好、生活習慣等，及時分析調整服務計劃，持續推進照護服務精準化、個性化。截至目前，護理服務隊已為全縣3648名分散供養特困人員提供上門服務36000餘次。