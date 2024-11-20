江西南昌：“小托育”托起“大幸福”

中評社北京11月20日電／據新華社消息，午飯後，一群小朋友在老師的帶領下，在托育園區內散步……記者近日在江西南昌市東湖區友希嬰幼托育中心看到了這溫馨而富有童趣的一幕。這家托育中心是東湖區首家政企合作的嬰幼兒照護機構，設有托位150個。



“生了寶寶後我便有了經營托育機構的想法，恰逢當時市里大力推動托育行業發展，我便抓住機會，與區政府開展了合作。”友希嬰幼托育中心負責人施品卉說。



隨著城市化進程的加速和人口結構的變化，嬰幼兒照護成為許多家庭面臨的一大難題。一些家庭因為“沒地托”“托不起”“不便托”等情形不得不放棄工作，全職在家照顧孩子。



為滿足家庭育幼“剛需”，加快完善“15分鐘托育服務圈”，東湖區衛健委以普惠為民、醫育結合為主線，從家庭照護、社區照護、單位照護、機構照護等方面發力，積極探索“0至3歲”普惠托育服務，共引進打造了5家托育機構和19個社區托育點，34所幼兒園還開設了延伸班。



“對我們雙職工家庭來說，家門口的托班解了燃眉之急。”東湖區紫金城小區2歲女孩琴琴的媽媽感慨地說。工作地點在友希托育中心附近醫院的張醫生告訴記者，托育中心比較注重科學育兒，會定期開展父母課堂、親子活動等，“孩子托育3個月後，學會了自己洗手、吃飯、穿鞋等，每天都有新變化，家里矛盾也少了、歡樂也多了。”