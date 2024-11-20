我國鐵路首次大規模試運輸動力鋰電池

中評社北京11月20日電／據光明日報報導，19日上午，一列滿載動力型鋰電池集裝箱的列車從四川宜賓港出發，向著上海金山衛西方向駛去。當天，四川、重慶、貴州三省市同步首發動力型鋰電池試運專列，這是我國鐵路首次大規模試運輸動力鋰電池，將助力國產動力鋰電池產品的全球流通。



“與公路和水路運輸相比，鐵路運輸擁有運力大、周期短、安全性高、成本適中、綠色環保等優勢。這次試運成功，將開啟國內動力型鋰電池鐵路運輸模式。”中國鐵路成都局集團有限公司有關負責人表示，此次動力型鋰電池首次實現鐵路運輸，不僅可有效減少因交通擁堵、惡劣天氣等不可預測因素導致的電池供應延遲，大幅降低生產線停滯的風險，更能進一步提升整車生產連續性和穩定性、提升供應鏈安全和韌性水平。



隨著我國新能源汽車和動力鋰電池產業的迅猛發展，以及運輸需求的快速增加，2024年1月，中國國家鐵路集團有限公司成立動力鋰離子電池試運專班，積極推進研究動力電池鐵路運輸試運安全條件。2024年9月，中國國家鐵路集團有限公司印發《40英尺集裝箱裝運電動汽車用動力鋰離子電池鐵路安全運輸條件》，中國鐵路成都局集團有限公司按照要求制定詳細運輸試點方案，聯合相關省市和企業確定了首發試運方案。本次採用的特種集裝箱具有阻燃隔熱、洩壓排氣等功能，將為動力型鋰電池鐵路運輸提供安全保障。



此次鐵路試運項目的啟動，不僅將提升中國在全球綠色能源供應鏈中的地位，還將促進國際產能合作，推動中國新能源產品更好地走向世界。鐵路部門將繼續深化體制改革，加強技術創新，不斷提升鐵路物流的現代化水平，努力構建一個開放共享、合作共贏的現代物流服務體系。