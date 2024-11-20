20個項目獲今年世界互聯網大會領先科技獎

中評社北京11月20日電／據新華社消息，2024年世界互聯網大會領先科技獎頒獎典禮19日在浙江烏鎮舉行。20個具有國際代表性的項目獲獎，涵蓋類腦計算、具身智能、6G、大數據、高性能芯片等前沿領域。



據悉，2024年世界互聯網大會領先科技獎得到了全球互聯網領域的廣泛關注和積極響應，共收到基礎研究、關鍵技術、工程研發三種類型的270項成果，涉及24個國家和地區。



世界互聯網大會領先科技獎由世界互聯網大會主辦，旨在獎勵全球年度最具領先性的互聯網科技成果，倡導互聯網技術國際交流合作。