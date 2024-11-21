對話朱鋒：特朗普新任期將如何重塑世界？

清華大學戰略與安全研究中心博士後、中國論壇媒體傳播主任文晶和南京大學國際關係學院執行院長朱鋒對談 中評社北京11月21日電（作者 文晶）美國第60屆總統選舉結果出爐，特朗普贏得大選。2024年11月6日，中評社特約嘉賓、清華大學戰略與安全研究中心博士後、助理研究員、中國論壇媒體傳播主任文晶和南京大學國際關係學院執行院長朱鋒就特朗普上台後將會給世界帶來什麼影響展開對話交流，以下為對話全文：



文晶：非常榮幸能夠邀請到朱鋒老師為我們解讀本次美國大選，印象很深刻，八年前和朱鋒老師一起討論希拉里和特朗普的競選過程，八年過後，這次特朗普卷土重來，您感受如何，可以和大家分享一下。



朱鋒：我覺得這次美國大選在美國政治史上開創了重大的新變化。今年以來，美國國內政治可謂一波三折。本來3月5日黨內初選，是拜登和特朗普，拜登代表民主黨競選連任，特朗普代表共和黨想要競選重新奪回白宮的總統寶座，但是緊接著發生了一系列的事件：先是5月30日曼哈頓地方法院30個陪審員裁定特朗普犯有34項重罪；緊接著出現的事件是7月13日特朗普在賓夕法尼亞州巴特勒市競選造勢時遭遇暗殺，當時特朗普面對各種鏡頭時竟然振臂高呼“要繼續戰鬥”，這個事件也成為今年美國大選的重大轉折點，由此特朗普在接下來的民意測試上壓倒性的領先拜登。在美國民主黨黨內壓力和勸退的聲浪中，拜登不得不於7月21日宣布退選，到7月底拜登政府的副總統哈里斯被提名為總統候選人。8月5日，哈里斯提名沃爾茲（明尼蘇達州州長），由此形成了全新的總統對決形勢：特朗普和J.D.萬斯對哈里斯和沃爾茲。



哈里斯作為一個非常了不起的美國有色女性政治人物，再加上民主黨面對特朗普卷土重來引發的黨內空前嚴重的危機感，從8月中旬到10月中旬，哈里斯在民意調查方面壓倒性的領先特朗普。但是大選結果卻和民調差別很大。我認為今年的美國總統選舉有三大看點：第一，為什麼這樣一個充滿爭議甚至被宣判犯有重罪的美國政治人物，竟然能以如此壓倒性的優勢獲得今年總統大選的勝利；第二，哈里斯作為一個非常有才情，有幹勁，有激情的美國女政治人物，為什麼前一段時間民意調查的領先優勢在最後的投票日蕩然無存。11月4日的民意調查還顯示哈里斯和特朗普的民意情況處於膠著狀態，為什麼今天的選舉投票特朗普取得了壓倒性的勝利；第三，如果特朗普上台，對世界對美國到底意味著什麼。現在的選舉結果已經基本揭曉，特朗普二度執政的美國將會讓世界面對一個新美國，一個以美國利益中心主義的美國，一個按照自己霸權的權力優勢、國內政治的利益需求以及美國對自己對世界利益審視的視角和規則，想要徹底改變美國，改變世界的特朗普政府。面對特朗普2.0版的美國，面臨美國巨大歷史性變化的情況，我們需要做出新的判斷和準備。

