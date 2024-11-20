G20觀察：中國發展具有顯著的世界意義

中評社北京11月20日電／據新華社消息，當地時間11月18日，習近平主席在巴西里約熱內盧出席二十國集團領導人第十九次峰會第一階段和第二階段會議，分別發表題為《建設一個共同發展的公正世界》和《攜手構建公正合理的全球治理體系》的重要講話。



面對世界百年未有之大變局，習近平主席深刻把握時代大勢，系統提出促進全球發展、引領全球治理的中國方案，展現出深厚的人民情懷和天下情懷，彰顯了中國發展的顯著世界意義。



關鍵詞一：發展



發展承載著人民對美好生活的向往，不僅是發展中國家的第一要務，也是人類社會的永恒主題。



這次里約熱內盧峰會，把“消除饑餓貧困”作為首要議題。第一階段會議講話中，習近平主席深情談及自己先後在中國的村、縣、市、省、中央工作。他說，扶貧是工作的一個重要內容，也是“我立志要辦成的一件大事”。



“始終堅持以人民為中心”“決不能落下一個貧困地區、一個貧困群眾”“堅持精準扶貧”“堅持在經濟發展中扶貧”“堅持在促進當地特色產業發展中扶貧”“堅持在促進共同富裕中扶貧”……回顧中國脫貧攻堅的壯闊歷程，對於脫貧經驗，習近平主席如數家珍，娓娓道來。



中國成功實現8億貧困人口全部脫貧，提前完成聯合國2030年可持續發展議程的減貧目標，不僅為中國人民帶來了福祉，也為其他國家樹立了榜樣。中國的經驗表明，“發展中國家的貧困問題是可以解決的，弱鳥是可以先飛、高飛的”。

