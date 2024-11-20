中國人權研究會發布中國人權事業發展報告

中評社北京11月20日電／據新華社消息，近日，由中國人權研究會組織編寫的《中國人權事業發展報告（2024）》（人權藍皮書）正式發布。這是中國人權研究會自2011年以來發布的第14部人權藍皮書。



藍皮書包括總報告、專題報告、個案調研報告共25篇以及附錄。總報告介紹了2023年我國統籌國內國際兩個大局推進人權事業全面發展的總體情況，重點就厚植民生福祉提升經濟、社會和文化權利保障水平，推進良法善治強化公民權利和政治權利保障，促進各類特定群體共享人權成果等進行闡釋。



專題報告對經濟社會文化權利、公民和政治權利、特定群體權利保障以及國際人權交流合作等細分領域進行了分析，包括新業態從業者勞動權益保障、城市更新行動與居民幸福感提升、公民心理健康權保障、農民參與鄉村建設民主權利的保障、無障礙環境權利保障等。其中，國家反網絡暴力的新進展、數字經濟建設中的生存權和發展權保障、數字政府建設對保障公民權利的作用、網絡空間中的未成年人保護等四篇報告，專門聚焦數字技術對人權保障的影響。藍皮書還首次對國家人權教育與培訓基地建設情況，以及新時代以來我國人權研究及人權學科體系建設的新進展進行了梳理。



個案調研報告包括“長江十年禁漁”政策執行過程對退捕漁民權益的保障、雲南生態文明建設與環境權保障的經驗、采礦業和礦產價值鏈首個調解磋商機制以及《中國紡織服裝企業社會與環境盡責管理指南》的制定與實施等內容。



中國人權研究會成立於1993年，是國內人權領域最大的全國性學術團體，在聯合國經社理事會享有特別咨商地位。