全國婦聯支持涼山婦女兒童和家庭發展

中評社北京11月20日電／據新華社消息，全國婦聯自2021年9月啟動實施涼山州“樹新風促振興”暨婦女兒童關愛提升三年支持行動以來，累計投入超1.2億元款物，實施45個實事項目，支持涼山開展“巾幗大宣講”覆蓋近80萬人次，為2.3萬多名婦女提供彝綉、家政等技能培訓，建設“潔美家庭”超百萬戶、“新風超市”700多個，以“春蕾助學行動”資助7500名女童完成學業，助力推動涼山婦女兒童事業高質量發展。



在18日至19日於四川召開的總結會上，四川省婦聯、四川省教育廳、中國兒童少年基金會等6個單位分享了經驗做法，來自涼山州“潔美家庭”的代表和內蒙古“愛心媽媽”的代表分別講述踐行文明健康生活方式的家庭故事和關愛幫扶留守兒童的愛心故事。



全國婦聯黨組書記、書記處第一書記黃曉薇表示，下一步，各級婦聯組織要在共擔新使命、共創新生活、共建新風尚上持續推進、久久為功，生動開展“巾幗大宣講”，因地制宜組織彝綉、家政等技能培訓，推動完善黨政主導的婦女兒童維權服務機制，探索關愛服務工作精準化規範化機制化的經驗做法，健全最美家庭、潔美家庭工作機制，建好用好家庭教育陣地，積極推進移風易俗，把婦女兒童和家庭可感可及的實事辦好、好事做實。



總結會上，“巾幗齊攜手 彝家萬戶康”項目啟動，該項目立足涼山婦女兒童和家庭的需求期盼，把宣傳宣講、賦能培訓、家風家教、關愛服務、工作資源等送到彝族婦女身邊。