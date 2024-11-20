第十七屆中拉企業家高峰會在尼加拉瓜舉辦

中評社北京11月20日電／據新華社消息，當地時間18日至19日，第十七屆中國－拉美企業家高峰會在尼加拉瓜首都馬那瓜舉辦。來自中國以及拉美和加勒比地區20個國家的500餘名代表與會。



本屆高峰會主題為“團結協作新機遇，中拉合作新願景”。在開幕式上，中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌代表中拉工商界發布《中國－拉美和加勒比工商界合作馬那瓜倡議》。這份倡議提出中拉工商界深化產業鏈供應鏈、共建“一帶一路”、商事法律、貿易投資促進機構和商協會、醫療衛生和健康等領域合作的五點倡議。委內瑞拉國內貿易部長比列加斯、中國駐尼加拉瓜大使陳曦等出席開幕式。



任鴻斌在致辭中表示，中拉各領域務實合作在雙方共同努力下不斷取得新進展。中國貿促會將充分發揮聯通政企、融通內外、暢通供需功能，繼續辦好中國－拉美企業家高峰會、中國國際供應鏈促進博覽會等活動，推動中拉經貿合作向更大規模、更廣領域、更高水平邁進。



全國政協副主席楊震在致辭中說，今年是習近平主席提出構建中拉命運共同體10周年，中拉關係進入平等、互利、創新、開放、惠民的新時代。中方願同拉方一道，深入推進高質量共建“一帶一路”，推動構建中拉命運共同體，共同開創更加美好的未來。