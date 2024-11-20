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紐約股市三大股指19日漲跌不一
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2024-11-20 13:06:38
中評社北京11月20日電／據新華社消息，截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌120.66點，收於43268.94點，跌幅為0.28%；標準普爾500種股票指數上漲23.36點，收於5916.98點，漲幅為0.40%；納斯達克綜合指數上漲195.66點，收於18987.47點，漲幅為1.04%。
板塊方面，標普500指數十一大板塊六漲五跌。科技板塊和通信服務板塊分別以1.22%和1.03%的漲幅領漲，能源板塊和金融板塊分別以0.67%和0.64%的跌幅領跌。
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