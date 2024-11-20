湖南港中坪村：“小田改大田”帶來新希望

中評社北京11月20日電／據新華社消息，不久前，湖南省常德市鼎城區謝家鋪鎮港中坪村種糧大戶戴宏剛剛收割完自己的500多畝晚稻。原本喜獲豐收、可以休息一陣子的他再次忙碌起來，鎮里要利用農閑時間啟動新一輪高標準農田建設，最近有很多前期工作需要準備。



“港中坪村上一次農田改造還是在2016年。過了這麼多年，原先的基礎設施不僅有老舊失修、損毀的情況，功能也不適應現在的糧食生產需求了。”謝家鋪鎮農業綜合服務中心主任粟紹軍介紹，過去，鎮里好幾個大戶的土地都是這里一塊、那里一片，有的大戶流轉的耕地被分成了10多片，給規模化生產帶來很多不便。比如施肥打藥，因為田塊面積小，使用無人機就很容易將化肥農藥誤灑到別人田里，只能採用成本更高、效率更低的人工方法。



最近，港中坪村專門召開了一場村民大會，商討用“確權不確地”的方式先把大夥兒的土地流轉給村集體，村里統一實施“小田改大田”。記者在田間看到，幾台旋耕機正在進行推平田埂作業，伴隨著機器的轟鳴聲和泥土被甩到地面的啪嗒聲，1條10多米長的田埂很快便被推平了。



戴宏告訴記者，村里把標注了各家各戶土地確權底圖向村民公示。根據底圖，在田間插上小旗作為記號，各方都沒有爭議後再作業。記者在港中坪村村部看到，大部分村民都在流轉合同上按下了自己的手印。



“除了通過‘小田改大田’的方式實現‘地規整、田連片’外，這次高標準農田建設還會對機耕道和排灌設施的走向、布局進行升級，並且為後期的智慧農業打好基礎。”鼎城區農業農村局農田建設與農墾股股長李獨明這幾天已經召集村里的種糧大戶開了好幾次會。綠色殺蟲燈、土壤墒情監測儀、蟲情監測儀、物聯網數據收集器等現代化農業設備如何安裝，都要事先充分徵求意見，以便最大程度符合大夥兒的耕種習慣和村里的實際條件。