“三棵樹”的守望傳承描繪“美麗中國”畫卷

中評社北京11月20日電／冬染霜林，中華大地上，河北塞罕壩、山西右玉、河南蘭考各自鋪展開美麗的生態畫卷。



三棵不平凡的樹——“功勛樹”“榮懷楊”“焦桐”矗立其間，目睹風沙貧瘠之地的滄桑巨變，守望塞罕壩精神、右玉精神、焦裕祿精神，激勵一代又一代人進行著久久為功的生態文明實踐。



黨的二十屆三中全會明確要求“聚焦建設美麗中國，加快經濟社會發展全面綠色轉型”。新的歷史方位，新的奮鬥征程，再次走近“三棵樹”，歷久彌新的精神之力撲面而來，催人奮進。



千頃澄碧滿目生機



山西右玉，蒼頭河畔，矗立了70多年的“榮懷楊”挺拔依舊。漫步在萬畝鬆濤園內，樟子鬆、油鬆、落葉鬆等一望無際，鬆濤陣陣。



人們或許不會想到，位於毛烏素沙漠風口地帶的右玉，多年前曾是另一般模樣：“一年一場風，從春刮到冬”，三丈六尺高的老縣城北城牆，曾被沙土掩埋大半，“白天點油燈，黑夜土堵門”是廣為人知的順口溜。



面對“十山九禿頭”的荒涼，1950年上任不久的右玉首任縣委書記張榮懷，扛起鐵鍬帶著全縣幹部，在蒼頭河邊栽種下第一棵小葉楊樹——被後人稱為“榮懷楊”，由此拉開了右玉人堅持不懈植樹綠化的序幕。



“榮懷楊”扎根大地11年後，在東北方向千裡之外的塞罕壩，人們驚喜地發現了一棵樹齡超百年的落葉鬆——正是它，堅定了建設塞罕壩機械林場的決心和信心。

