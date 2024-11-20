中日互派記者60周年紀念活動在東京舉行

中評社北京11月20日電／據新華社消息，中日互派記者60周年紀念活動18日在東京舉行。兩國媒體界人士在活動上表示，將繼續以忠實記錄事實和促進中日友好為使命，客觀反映兩國為全面推動戰略互惠關係付出的努力。



當天，中國駐日本大使吳江浩、日本外務大臣政務官生稻晃子、中日主流媒體和新聞機構代表、中日交流相關人士、兩國青年代表約100人出席活動。多位中日媒體界人士在致辭中結合自身經歷回顧了兩國記者交流的歷史。他們表示，兩國互派記者60年的歷程證明，媒體是增進理解認同的重要橋梁，對中日兩國而言更是如此。兩國媒體將努力做民心相通的傳播者和人文交流的促進者。



吳江浩在致辭中表示，駐外記者在國與國之間架起信息的橋梁，承擔著促進民心相知相通的重任。60年來，中日兩國媒體不斷傳送彼此國家發展的最新情況，傳播各領域各層次交往互動的故事，增進了兩國民眾的相互瞭解和認知。希望兩國媒體人為中日關係長期健康穩定發展發揮更大積極作用。



在隨後的研討環節，與會嘉賓從記者交流的回顧與展望、媒體在促進中日關係中的責任和使命，以及新時代媒體傳播形式和能力建設等角度展開討論。紀念活動現場還展出了20餘幅有關中日媒體交流的照片，與會嘉賓駐足觀看，通過影像資料對兩國互派記者60年來的歷史有了更加直觀的瞭解。



本次活動由中國駐日本大使館、新華通訊社主辦，日本新聞協會協辦。