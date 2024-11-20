H股估值吸引　北水南下破紀錄

由於國企股近月受追捧，國企指數持續跑贏全球股市。（大公報） 中評社香港11月20日電／大公報報導，在港上市的國企H股估值吸引，市盈率只是單位數，加上對比A股股價折讓大，促使今年來北水南下買港股的規模，打破2020年創下6721億港元紀錄，支持今年國企指數持續跑贏全球股市。



上月中國多項經濟數據表現亮麗，除了出口呈現雙位數增長之外，製造業採購經理指數（PMI）升上50.1，重返擴張狀態，而財新中國服務業指數亦見52，為3個月來最高，可見製造業及內需有改善，穩增長政策措施發揮作用。從上述連串數據，證明中國經濟保持長期向好，將可靈活應對及抵禦特朗普再度上任美國總統可能出現的新變數、新挑戰。



市盈率單位數 北水買盤強勁



今年來內外資金持續湧入中國股票基金，有報告統計，今年10月中國股票基金繼續錄得100億美元計資金流入。同時，截至本周一（18日）止，今年內地投資者（北水）透過港股通南下買港股規模增加至6731億港元，打破2020年創下6721億港元的年度紀錄，支持港股企穩回升。



事實上，內地創新科技發展取得成果，中國股票上升潛力大，回報吸引，尤其是H股股價對比A股有四成多的折讓，有更大值博率，目前國企指數預測市盈率衹有8.5倍而已，成為吸引北水大規模南下買港股的因由所在，預期今年全年規模可能高達7000億港元以上，為港股市場持續注入活水。



國策利好支持 增長潛力巨大



儘管特朗普回朝，有可能對華加征進口關稅，但中國貨幣及財政政策空間大，其中加大財政政策的力度，推出涉資10萬億元人民幣化解地方債方案，以置換地方政府隱性債務，便可騰出資源推動消費、投資，特別是投入發展創新科技，助力產業升級轉型，培育新興及未來產業。



事實上，在國策支持下，內地新興產業快速崛起，除了低空產業之外，工業和信息化部就《新型儲能製造業高質量發展行動方案》公開徵求意見，提出到2027年，新型儲能製造業規模和下游需求基本匹配，培育千億元以上規模的生態主導企業3至5家，又提到適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術，刺激涉及氫儲業務的京城機電股價向好，目前該股份的H股比A股折讓達到七成，H股吸引可見一斑。

