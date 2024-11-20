歐盟內對美允許烏使用遠程武器打擊俄存分歧

中評社北京11月20日電／據新華社消息，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利18日主持歐盟外長會議後表示，美國政府已授權烏克蘭使用美國提供的遠程武器，對俄羅斯境內300公里範圍內的目標進行打擊，歐盟各國外長對此進行了討論，但持不同看法。



據多家美國媒體17日援引美國官員和匿名信源的消息報導，美國總統拜登已允許烏克蘭軍隊使用美提供的陸軍戰術導彈系統（ATACMS）打擊俄羅斯境內目標。美國媒體說，這是美國政府首次允許烏軍使用美援導彈打擊深入俄境內的目標，標誌著美國對俄烏衝突政策發生重大轉變。



匈牙利外長西雅爾多對美國的授權決定表示強烈反對，稱此舉“極其危險”，可能導致緊張局勢劇烈升級，甚至引發新的世界大戰。他呼籲北約成員國不應允許其武器被用於俄羅斯領土內的軍事行動。



斯洛伐克總理辦公室18日援引總理羅伯特·菲佐的話表示，反對美國准許烏克蘭用美制武器打擊俄羅斯境內縱深目標，美方的決定將導致緊張局勢前所未有地升級，使任何開始和平談判和結束烏克蘭危機的希望落空。菲佐說，一些歐盟國家對美國此舉的歡迎速度令他感到驚訝，這證實了歐盟無法自行制定基本的外交政策。



德國總理朔爾茨在巴西里約熱內盧參加二十國集團領導人峰會期間明確表示，德方不支持烏使用遠程武器，也不願捲入戰爭。他說：“這是我不能承擔責任的事情。”



法國外長巴羅18日表示，就允許烏克蘭使用法國遠程導彈攻擊俄羅斯腹地一事，法國“依然持開放態度”。法國《費加羅報》報導說，法國、英國也將准許烏克蘭使用巡航導彈打擊俄羅斯目標。



據美媒報導，烏軍可能首先使用ATACMS打擊俄西部與烏克蘭接壤的庫爾斯克州俄軍目標。未來，拜登有可能授權烏軍擴大ATACMS的使用範圍。自烏軍今年8月跨境對庫爾斯克州採取軍事行動後，俄烏兩軍在該州戰鬥不斷。

