巴西旋律邂逅中國鼓樂，激發兩國文化共鳴

中評社北京11月20日電／放下相機，拿起吉他，巴西音樂人里卡多·福格特邀請西安外事鼓樂團的藝術家們，進行了一次巴中音樂的即興合奏。



於是，在西安，來自地球兩端的音樂不期而遇。



面對樂團坐下，福格特撥動琴弦，巴西風格的旋律緩緩響起。而後，他向大家點頭示意，古箏、揚琴、琵琶、箜篌、龍鳳套鼓紛紛加入。合奏之聲時而輕快，時而厚重，動人的旋律吸引人們駐足聆聽。



這樣的即興合奏，是福格特一直在找尋的。出生於巴西小城的他為了追尋音樂夢，曾留學世界著名音樂學府，3次獲格萊美獎。8年前，當他第一次踏上中國的土地，就有“找到了家的感覺。”旅居中國期間，他總是背著吉他到處旅行，為了尋找音樂的靈感，也為了讓更多人瞭解巴西音樂。



在福格特心中，巴西音樂的韵律如亞馬孫河般流淌，像是對自由的探索。“中國音樂，卻如情感豐富的美麗織錦。”福格特說，他曾與很多中國音樂家合作過，每一次都有新的啟發。日前，當他在西安聽到西安外事鼓樂團的露天演奏時，被深深吸引。“我被強有力的聲場緊緊包裹。恢宏，卻又控制得十分細膩。”



福格特萌發了和樂團即興來一段巴中樂器合奏的想法。他特意選擇了巴西北部家喻戶曉的歌曲《白翼》。“這首歌講述了巴西人民在漫長的歷史中經歷的種種苦難，但在艱難時刻，大家團結一心。中國也經歷過許多艱難時刻並克服了它們，總是向更好的未來努力，就像巴西人民一樣。”



西安外事鼓樂團副團長高湲介紹說，合奏前福格特聽到的曲子叫《七德舞》，是唐代的一種樂舞，展現了七種美德，“我覺得兩首作品是有共通之處的”。



福格特對此非常認同。他說，從《白翼》這首歌中，他能感受到巴中兩國在音樂文化上的相通與共鳴之音。

