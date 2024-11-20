索爾海姆：中國綠色產能使世界更清潔環保

中評社北京11月20日電／據新華社報導，聯合國前副秘書長埃裡克·索爾海姆日前在阿塞拜疆首都巴庫舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會（COP29）期間接受新華社記者專訪時表示，中國強大的綠色產能使世界變得更加清潔環保，中國是世界綠色轉型不可或缺的國家。



國際可再生能源署報告顯示，過去10年，全球風電和光伏發電項目平均度電成本分別累計下降超過60%和80%，其中很大一部分歸功於中國創新、中國製造、中國工程。“中國正處在世界前沿，引領世界可再生能源的發展，世界的綠色發展離不開中國。”索爾海姆說。



索爾海姆表示，中國對於綠色發展的資金投入是許多國家國內生產總值（GDP）的數十倍，在太陽能、風能、水電、蓄電池、電動汽車等關鍵綠色領域，中國占到了全球產量的60%或更多。



索爾海姆與記者分享說，他近期在北京慢跑時，發現北京街頭比多年前更安靜了，空氣也更加清新。“現在中國大量新增汽車為電動汽車，電動私家車、出租車和公交車給城市帶來了更多綠色、更少噪音。”



作為“一帶一路”綠色發展國際聯盟副理事長，索爾海姆說，中國提出的“一帶一路”倡議的綠色發展理念為解決全球氣候問題提供了方案。如今該倡議已成為全球許多綠色項目的載體，太陽能、風能和水電等項目為許多國家打造綠色走廊，拉動共建國家綠色產業和國家經濟發展。



中國生態環境部數據顯示，截至目前，中國已與42個發展中國家簽署53份氣候變化南南合作諒解備忘錄，通過開展減緩和適應氣候變化項目、提供人員培訓等舉措，促進相關發展中國家能源清潔高效利用，提升其應對氣候變化的能力。

