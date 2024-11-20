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巴西漢學家：巴西人對中國的興趣很多元
http://www.CRNTT.com   2024-11-20 15:34:59


　　中評社北京11月20日電／走進巴西漢學家沈友友的世界，感受他對中國文化的深情厚意！從小對東亞語言和文化痴迷的他，2004年決定深入學習中文，開啟了一段文化探索之旅。

  如今定居中國澳門的沈友友表示，巴西人對中國的興趣多元且深厚，吸引他們目光的不僅是古典文化，還有中國社會的發展變遷。未來，他將繼續研究和翻譯中國典籍，他希望有更多志同道合的朋友加入，共同傳播中國文化。

　　來源：新華網

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