巴西漢學家：巴西人對中國的興趣很多元

中評社北京11月20日電／走進巴西漢學家沈友友的世界，感受他對中國文化的深情厚意！從小對東亞語言和文化痴迷的他，2004年決定深入學習中文，開啟了一段文化探索之旅。



如今定居中國澳門的沈友友表示，巴西人對中國的興趣多元且深厚，吸引他們目光的不僅是古典文化，還有中國社會的發展變遷。未來，他將繼續研究和翻譯中國典籍，他希望有更多志同道合的朋友加入，共同傳播中國文化。



來源：新華網