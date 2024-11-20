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美總統特使：有機會結束當前黎以衝突
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2024-11-20 15:07:43
中評社北京11月20日電／據央視新聞報導，當地時間19日，黎巴嫩議會議長納比·貝裡在貝魯特和來訪的美國總統特使阿莫斯·霍克斯坦舉行了近兩個小時的會談。
會晤後，霍克斯坦對外表示，與貝裡的會晤具有建設性，目前有機會結束這場（黎以）衝突，解決方案已經接近達成（the solution is close）。
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