﻿荃灣海濱圓形公廁奪“最佳公廁”金獎

中評社北京11月20日電／據大公報報導，香港廁所協會於昨日“世界廁所日”，公布“2024香港最佳公廁選舉”結果，經實地調查全港十八區的300多個廁所，評選荃灣海興路公廁奪得金獎。但作為旅遊熱點的大館，其公廁被評為“最急待改善公廁”，而大埔大元邨公廁自2020年被選為最急待改善的公廁後，至今未改善。



香港廁所協會根據“CASH＋ME”標準，從舒適、易通達、安全、衛生、管理及教育方面進行評選。奪得金獎的荃灣海興路公廁為圓柱形設計，位處海濱長廊，環境優美，內部光線充足，並設飲用水設備。墻身前後方向有清晰的公廁指示，便利市民使用。



奪得銀獎的欣澳公廁，位於欣澳站公共運輸交匯處，人流和使用率高，協會稱廁所整潔衛生，在頻繁使用下保持無異味。奪銅獎的佐敦覺士道公廁，在2021年曾被評為急需改善公廁，經改善及翻新後，現時整體設施狀況良好，公廁地面乾淨。



四劣廁急待改善



四個公廁則被評為最急待改善公廁，協會指大館公廁位於旅遊景點區，但公廁標誌極不清晰，改善將有助於提升大館作為旅遊景點的形象，並確保遊客能輕鬆找到公廁設施。荃灣街市（地下）廁所地面滿地積水，設施破損及殘舊，容易滑倒使用者。元朗兒童游樂場公廁的廁格極度污糟，協會形容“即使人有三急，亦過門不敢入”。大元邨公廁4年前被選為最急待改善的公廁，但至今沒任何改善，直接影響居民的生活質量和公共衛生。



香港廁所協會主席熊志權建議，公廁可設兒童廁所設施，亦可在女廁加裝坐地尿鬥，方便女士帶6歲以下男童使用。協會副主席龔瑞瓊稱，女廁經常大排長龍，現時男、女廁所的衛生設備數量比例為1比2，建議調整為1比2.5，並建議政府考慮設置男女共用公廁，解決女廁排隊問題。