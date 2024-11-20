香港國安公署：判刑結果彰顯國安法治權威

中評社北京11月20日電／據大公報報導，駐港國家安全公署發言人11月19日發表談話表示，堅定支持香港特區司法機關依法對“串謀顛覆國家政權案”罪成被告作出判刑，對戴耀廷等人串謀實施危害國家安全的活動予以嚴懲。判刑結果彰顯國安法治權威，捍衛了香港法治精神。



發言人指出，依法維護國家安全，嚴懲危害國家安全的犯罪行為，世界上任何一個國家或地區都概莫能外。戴耀廷等人“串謀顛覆國家政權案”審理過程中揭示的大量事實證據和法官判詞都充分說明，戴耀廷等人打著所謂“民主”“人權”的幌子，通過組織、策劃、實施所謂“初選”，篡奪立法會控制權，並企圖以無差別否決預算案或公共開支議案，逼迫特區解散立法會及行政長官辭職，嚴重干擾、阻撓、破壞特區政權機關依法履行職能，旨在破壞、摧毀或推翻中華人民共和國憲法和香港基本法確立的香港特區憲制秩序，顛覆國家政權，是十分嚴重的危害國家安全犯罪，在任何一個國家和地區都屬重罪，必須依法嚴懲。



發言人表示，香港是法治社會，有法必依、執法必嚴、違法必究是法治的核心要義。在戴耀廷等人“串謀顛覆國家政權案”中，香港特區執法、檢控、司法機關秉持專業精神，頂住外部壓力，依法拘捕、檢控、審判，捍衛了法治權威和尊嚴，履行了維護國家安全和特區憲制秩序的法定職責，天經地義，無可指摘。



定罪判刑契合主流民意



正式判刑後，少數國家政府、政客及反華媒體罔顧法治精神，抱持虛偽“雙標”，大肆抹黑判決結果，我們對干擾香港執法、司法機關依法辦案和破壞特區法治的言行予以強烈譴責。