廣東汕頭：以“僑”為橋　通達世界

中評社北京11月20日電／據人民日報海外版消息，11月19日，以“潮聚·向汕”為主題的第二十二屆國際潮團聯誼年會、第十屆世界潮商大會在廣東汕頭國際會展中心開幕。來自32個國家和地區266個潮屬社團、商會的2800名代表跨越山海、歡聚一堂，共繪經濟宏圖、共享文化盛宴。開幕大會現場啟動“番客街”首批十個項目，發布《全球潮人致力強國建設民族復興倡議書》。



近年來，汕頭市根據新的實際做好“僑”的文章，進一步加強與海內外各地潮僑、潮商的密切聯繫，在敦睦鄉情梓誼的同時，搭建經貿交流平台，發揮海內外社團、廣大潮僑、潮商橋梁紐帶作用，發動各方來汕投資興業，助力汕頭商貿高質量發展。



文化聯“僑”更緊密



近日，汕頭市檔案館僑批分館迎來參觀熱潮，不少僑商、僑界青年和“僑後代”前來觀展，傾聽僑批故事。僑批，是海外華僑華人寄給家鄉眷屬的書信與匯款的合稱。在“望洋興嘆”的年代，海外華僑與故土的聯繫，靠的是一封封僑批。



“那時潮汕人‘下南洋’養家糊口，寄回來的第一封肯定是平安批，就是向家人報平安。”不久前，民間僑批收藏家袁喜群向汕頭市捐贈了100多封僑批，在他看來，每一封泛黃的僑批都記錄了華僑在異國他鄉謀生創業的艱辛和對故里的思念。



“這些僑批裡訴說的酸甜苦辣讓我瞭解到老一輩僑胞在海外知難而進的創業歷程，也進一步讀懂了他們愛家庭、愛家鄉、愛祖國的情懷。”前來參觀的汕頭市僑商會法律顧問林偉峰說。



“目前，汕頭市檔案館館藏僑批原件超過9萬件，全部館藏僑批均已完成數字化處理，是國內實寄僑批原件藏量最多的國家綜合檔案館。”汕頭市檔案館僑批分館名譽館長林慶熙介紹，汕頭正加大對僑批征集、修復、數字化和研究的力度。

