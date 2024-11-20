“中國餐桌”迎來更多“拉美味道”

中評社北京11月20日電／不久前，沿著“水果快線”直航航線，載有秘魯藍莓、厄瓜多爾香蕉等鮮果的海輪駛入天津港聯盟國際集裝箱碼頭。這批貨物第一時間被送往天津港國際物流冷鏈基地，並銷往中國多地。



近年來，搭乘中拉經貿合作“快車”，越來越多拉美和加勒比國家的特色應季產品來到中國。巴西的咖啡、洪都拉斯的白蝦、尼加拉瓜蜂蜜等“明星產品”日益受到中國消費者青睞。



自2012年來，中國一直穩居拉美地區第二大貿易夥伴。中國也是巴西、智利、秘魯、烏拉圭等國第一大貿易夥伴。專家表示，中拉經濟結構互補性強，經貿合作優勢明顯。未來，中拉貨物貿易有望保持增長，帶動更多“拉美味道”增鮮“中國餐桌”。



生鮮貨品到中國



時下正是南半球車厘子的新產季。日前，一架搭載60噸智利車厘子的臨時包機貨運航班降落在寧波機場。從采摘地起飛到落地，這架“飛的”全程用時不超過30小時，第一時間把鮮果運往中國市場。



‌‌智利是距離中國最遠的國家之一‌，如今已成為中國第二大鮮果進口來源國。智利出口促進總局的數據顯示，2024年1至5月，智利食品出口總額為99.5億美元，其中，對華出口食品額為25.67億美元，同比增長16.6%。第七屆中國國際進口博覽會期間，智利安第斯山脈高海拔地區的雪山車厘子作為全球首發新品亮相會展。



在巴西，更多優質肉類產品也在運往中國。今年，有38家巴西肉類加工商獲准向中國出口肉類產品，獲得出口授權的巴西肉類加工企業數量從106家增至144家。巴西媒體報導稱，這批企業獲得出口授權，意味著巴西將在一年內增加100億雷亞爾（約合20億美元）貿易額。巴西動物蛋白協會表示，中國目前已成為巴西牛肉、雞肉等肉類最大的出口目的地。

