香港首宗顛覆政權案宣刑　戴耀廷囚10年

中評社北京11月20日電／據大公報報導，高等法院原訟法庭昨日就“35＋顛覆政權案”進行宣判。罪成的45人中，“首要分子”之一的戴耀廷被判囚10年，林卓廷被判囚6年9個月，楊岳橋被判囚5年1個月，黃之鋒被判囚4年8個月，胡志偉被判囚4年5個月，其餘被告被判囚4年2個月至7年9個月不等。



法庭早前頒布的判詞指出，所謂“35＋”計劃的終極目的和用意，是破壞、摧毀或推翻基本法和“一國兩制”方針確立的現行香港特區政治制度和架構。



行政長官李家超表示，本案說明任何人顛覆國家政權、危害國家安全，最終都會被依法懲治，絕不姑息。香港是法治的地方，沒有任何人可淩駕於法律之上。



高等法院原訟法庭昨日早上10時在西九龍裁判法院進行公開聆訊，高院原訟庭法官陳慶偉當庭讀出45人的刑期，並頒下82頁的詳細判案理據，供公眾在司法機構網站查看。



罪行非常嚴重 必須嚴懲



法庭裁定，戴耀廷、區諾軒、趙家賢和鐘錦麟四人屬犯罪謀劃中的“首要分子”，其餘被告屬“積極參與者”，惟積極程度不同。罪成的45人中，“首要分子”之一戴耀廷被判囚10年，鄒家成被判囚7年9個月，吳政亨被判囚7年3個月，何桂藍被判囚7年，趙家賢被判囚7年，林卓廷被判囚6年9個月，楊岳橋被判囚5年1個月，黃之鋒被判囚4年8個月，胡志偉被判囚4年5個月，其餘被告被判囚4年2個月至6年9個月不等。