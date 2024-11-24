仇長根：特朗普回歸美台恐成“交易式”關係

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京11月24日電（助理記者 馬一鳴）2024美國大選於不久前落下帷幕，美國政治新變局對兩岸關係將產生重要影響。華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根在南京大學兩岸關係學術研討會發表觀點稱，特朗普上台後中美“競爭”依舊，美將以國家“利益優先”為對華關係政策“主軸”，短期內“以台制華”戰略不會放棄，同時美國對台政黨的影響也越來越深，美台關係恐成為“交易式”的關係。



仇長根對特朗普政府的對台政策進行了評估。他表示，首先，美國對台政策有其連慣性，不能只看某一屆政府。美國不論民主黨或共和黨執政，對華、對台政策都是慣用兩手，一方面按“中美三公報”，支持一個中國政策，不支持“台獨”；另一方面依“與台灣關係法”和“對台六項保證”，干涉台灣問題，向台當局傳遞錯誤信息。



其次，美國“以台制華”戰略不會輕易放棄。仇長根認為，美國歷屆政府違反國際法干涉屬中國主權的台灣問題，主要原因是中美大國戰略博弈“結構性、長期性”所決定的。不難看出，美拿“台灣牌”遏制、牽制、圍堵中國，這條路子基本不會放棄，也不會有太大改變。即便有調整，也只是策略微調。

