美減息預期降　歐元短線受壓

圖：美匯指數（圖源：大公報） 中評社北京11月20日電／據大公報報導，美國10月消費者物價指數（CPI）按年升幅回暖至2.6%，期內，核心通脹則按年升3.3%，符合市場預期。反映上游物價的生產者物價指數（PPI）按年升幅由前值1.8%大幅升至2.4%，期內扣除食品和能源的最終需求PPI亦回暖，兩者均高於市場預期。除此之外，美國勞動力市場表現依然強勁。勞工部公布的數據顯示，截至11月9日首次申領失業救濟人數降至21.7萬人，創5月以來新低，並低過市場預期，數據或表明當地就業需求仍然旺盛。



美匯創一年高位



另外，聯儲局主席鮑威爾暗示將放慢減息步伐，稱美國經濟增長良好，就業市場穩健，現時通脹仍高於2%目標，局方並不急於下調利率。一番鷹派言論刺激之下，交易員隨即下調12月美聯儲減息預期，彭博利率期貨顯示市場預計聯儲局12月減息概率已經降至約四成左右。官員鷹派言論加上早前美國總統大選結果帶來的影響，美匯指數上周升穿107水平，高見107.064，創下1年來高位，之後則收復部分升幅，執筆之時正於106.3水平附近上落整固。



由於美國候任總統特朗普貿易政策偏向保護本土貿易，市場憂慮美國和歐盟未來亦會出現貿易衝突，加上受美元大幅上揚影響，占美匯指數成分最多的歐元兌美元則繼續下探，上周一度低見1.0497，創下一年來的低位，由9月高位1.1214算起，跌幅超出6%。筆者曾於8月21日本刊專欄提醒投資者歐元短線目標1.115，之後歐元短線走勢完全符合我們預期，於今年8月底及10月初兩次成功突破該位置，唯之後受美國總統大選影響，歐元兌美元自10月以來大幅回落，並突破今年8月底以來形成的下降通道軌底部，執筆之時正於1.059水平附近上落。