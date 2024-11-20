無懼貿易戰威脅　中國貿易政策“以我為主”

圖：中國進一步全面深化改革開放，推動經濟運行回歸合理區間，這將增強中國在對外經貿磋商中的底牌和底氣。（圖源：大公報） 中評社北京11月20日電／據大公報報導，鑒於美國總統競選期間，特朗普曾威脅對中國升級貿易戰。特朗普回歸白宮，再度引發了各方對於中國外貿出口的擔憂。但筆者認為，特朗普能否完全兌現關稅威脅尚未可知，即便中美再啟貿易摩擦也是危中有機。



目前市場似乎認為，就中美經貿關係的前景而言，特朗普當選美國總統可能更加不利。因為非建制派的特朗普隨性而為，對華貿易政策會更加極端，更加不可預測、不可控制。然而，這可能是一種偏見和誤解。



在維護超級霸權地位是美國最高國家利益、遏制中國崛起是美國跨黨派的共識，不論共和黨還是民主黨執政，都將繼續針對中國。“特朗普1.0”打開了中美經濟脫鈎、科技競賽的“潘多拉盒子”，而拜登執政4年將其進一步機制化、體系化。由此形成的“小院高牆”、“脫鈎斷鏈”，對中美經貿關係的衝擊不比“特朗普1.0”時期小。



特朗普在第一個任期內，對美國進口的全部中國商品的實際平均關稅率由2.7%，提高至最多15.4%，並在2020年1月後降至12.5%左右。由2018年起，對華為、中興等中資企業和機構採取出口管制和經濟制裁措施，將半導體供應鏈“武器化”。2020年8月簽發行政命令，禁止騰訊旗下微信和字節跳動旗下TikTok應用程式在美國使用，但相關禁令被美國法院駁回。



拜登政府基本照單全收了“特朗普1.0”的科技競爭武器，包括對中國產品徵收高關稅、對部分中企和產品採取禁止或限制進口、對關鍵物資施加出口管制、對投資中概股進行限制、對美國居民到中國投資進行限制，以及對個別企業進行金融和經濟全面封鎖等。



拜登政府還推陳出新。在2022年8月通過《芯片與科學法案》，推出價值527億美元的一攬子補貼計劃，其中390億美元將貼給相關製造企業。但接受補貼的公司必須與美國政府簽署協議，不能在中國以及其他美國關切地區擴產先進芯片的產能。

