補貼學生群體　激發消費潛力

中評社北京11月20日電／據大公報報導，面對特朗普第二次進宮的政治格局，中國經濟不能再有任何心存僥幸的心理。雖然從全球化回退到小院高墻，從經濟效率上講是一個損失，但這個損失不唯獨讓中國承擔，美國消費者必將承擔更貴的商品價格，從而推動通貨膨脹和經濟收縮。如果美國人民願意做出這樣的選擇，寧可自損一千也要傷敵八百，那麼我們就要承認這個現實，思考如何通過自身政策調整，盡可能減少自身的損失。



中央政府近期推出一系列的“拉消費、促增長”政策，比如家電以舊換新的補貼，減少房貸利率等，就是希望中國經濟結構能够更加依靠國內消費需求。刺激內需消費的思路是對的，但上述政策大多都是以前用過多次的。比如家電補貼，最早出現在2008年，旨在應對世界性的經濟危機而出台相關政策。



經濟學上講邊際收益遞減效應，在以舊換新政策上也有體現。第一次推出的時候效應很高很好，一而再、再而三就會效應衰退，并且遞減。2024年中國家庭的家電消費，早已不能和2008年同日而語。筆者雙十一期間在京東平台上購物，并未感受到補貼政策能够刺激我置換家中的舊家電。即便換了一兩件，也在整體消費量裡面占比極小，不值一提。



那麼，我們還有什麼政策既能够短期拉動消費，又有利於促進長期經濟增長的呢？筆者覺得的確存在一個領域，具備上述的要求，但長期受到了忽視，那就是教育。有人認為，我們過去40年改革開放對教育投資很大，一點兒沒忽視。但是，教育相關投入主要集中在基建投資，建設了很多新校區，改善升級了教育的硬件設施，但忽視了學生的學習生活條件。



擴大義務教育至12年



中國在1986年立法推動9年制義務教育，經濟高速增長了差不多40年，GDP增加了數百倍。但迄今為止，我們沒有將義務教育年限從9年擴大到12年，這是為什麼呢？如今中國的出生人口已經下降到低於當年全部大學招生的數量，意味著如果招生規模不變，以後人人都可以上大學，那麼高中教育早就到了作為義務教育的範疇了。不僅如此，大學也應該免學費，這部分的學費減免，直接針對的是最具消費欲望的年輕人，最容易刺激年輕人的消費傾向，拉消費的效果應該遠高於減免房貸之類的政策。

