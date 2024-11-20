高息股止跌回穩　後市看高一綫

中評社北京11月20日電／據大公報報導，港股連續下跌6個交易日之後，本周雖現“兩連升”，但反彈力度弱，防禦性較強的高息股率先企穩。從日漸萎縮的成交量來看，市場的觀望氣氛濃厚，要打破目前的僵局，還得看政策力度。不過，從價值投資（中長綫）而非跟隨“情緒交易”（短綫）角度，倒是可以分階段買入近期被殺錯、且不大受中美貿易戰影響的優質股，包括電訊、教培、化債類龍頭等，這類股份基本面穩定，相信在市場消化“特朗普交易2．0”影響之後，有望跑贏市場。



預期美加關稅 穩經濟或加碼



據業內反映，之前看空的外資基金，目前仍然較為審慎，尤其是經歷過特朗普第一任貿易戰的。當然，也有一些外資在等待12月份中央工作會議再作取舍，如果屆時擴內需、消費的力度超預期，會階段性轉向看多。大摩周一（18日）公布的年度策略報告，對中央年內推刺激消費政策比較悲觀，所以也影響他們對港股明年的看法，從最差14000點到最好25000點，給的空間挺大。



大摩的中國經濟研究團隊在周一舉行的電話會議中強調，雖然內地政策已經轉向，但監管層的思維定勢仍需時間才能改變。故他們認為第二輪的增量政策規模可能只有2萬億元人民幣，仍然是以重投資輕消費為主。此外，國際貿易環境變化（貿易戰）是明年經濟的主要挑戰，但也可能成為推出更大規模刺激政策的契機，并觸發政策更快向消費端轉向。



回顧2018至2019年，美國發起貿易戰導致人民幣對美元貶值幅度達到了11至12個百分點──從6．2貶至7．3，以貶值有效應對外部壓力，這一次會不會歷史重演？上周五（15日），財政部宣布調低鋁、銅、光伏等產品的出口退稅，很明顯中國應對新一輪貿易戰，准備采取更為市場化的手段，對相關行業的影響很大可能是先苦後甜。