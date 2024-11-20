黑龍江開展嵌入式監督　護航亞冬會籌辦

中評社北京11月20日電／據中央紀委國家監委網站報導，“距離亞冬會已不到3個月，當前籌辦工作進入衝刺階段，監督工作要緊跟節奏，聚焦責任落實，打通辦會難點堵點，確保籌辦工作優質、高效、廉潔。”日前，黑龍江省紀委監委召開2025年第九屆亞冬會籌辦監督工作調度會議，要求各級紀檢監察機關緊盯場館設施調試、安全生產、項目資金支付、材料統籌管理等關鍵環節，開展嵌入式監督，提高監督精准度、實效性，為亞冬會籌辦工作提供有力保障。



亞冬會籌辦工作點多面廣綫長，涉及主管地區和單位衆多，各監督主體之間需貫通融合，凝聚工作合力。黑龍江省紀委監委堅持“室組”聯動，省紀委監委黨風政風監督室聯合駐省體育局、省審計廳紀檢監察組，緊盯2批次亞冬會籌辦跟蹤審計發現的問題，召開整改監督推進會，下發監督催辦函6期，推動徹底整改。堅持“紀審”聯動，亞冬會執委會紀檢監察與審計部圍繞信息技術、後勤保障、財務咨詢服務等重點項目招標采購跟進監督30餘次。推動“地企”聯動，哈爾濱市紀委監委與哈爾濱城市發展投資集團紀委圍繞場館維修、材料供應、環保指標等開展聯合監督，確保籌辦工作落實落細。



黑龍江省紀委監委將監督關口前移，先後6次開展監督調研，選派4名幹部深入亞冬會執委會開展駐點監督，對競賽場館等點位實地督導15次，推動解決及整改白名單材料檢測周期過長影響工期、場館迎檢任務較重、設備需求缺乏統籌等問題12個。該省紀委監委25個相關派駐機構采取下發提示、提醒談話、專項檢查等方式，督促駐在部門履職盡責。駐省工信廳紀檢監察組針對3家無綫電發射設備供應商未進行銷售備案問題，約談相關部門負責人，督促加強亞冬會無綫電發射設備管理；駐省市場監督管理局紀檢監察組推動省知識產權局開通亞冬會專利申請快速審查通道，確保審查不滯後。



“截至目前，我們已下沉一綫開展監督檢查163次，會商48次，推動整改問題71個。”黑龍江省紀委監委有關負責同志介紹。