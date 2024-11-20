黑龍江省人民檢察院幹部閆世斌被開除黨籍

中評社北京11月20日電／據中央紀委國家監委網站報導，黑龍江省紀委監委消息：日前，經黑龍江省委批准，黑龍江省紀委監委對省人民檢察院原黨組成員、副檢察長閆世斌嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，閆世斌違反政治紀律，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規借用車輛；違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題，利用職權為他人謀取人事利益；違反廉潔紀律，違規從事營利活動，利用職務影響為身邊工作人員或親友謀利，借用管理和服務對象錢款；違反群衆紀律，向企業攤派費用；利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，在工程承攬、銀行信貸、案件辦理等方面為他人謀取利益，非法收受財物，涉嫌受賄罪；退休後利用原職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員，為他人經營活動謀取利益，單獨或夥同他人非法收受財物，涉嫌利用影響力受賄罪。



閆世斌身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實；違背組織原則，廉潔底綫失守，亦官亦商，將公權力異化為謀取私利的工具，與不法商人沆瀣一氣，非法收受巨額財物；執法犯法，幹預案件辦理。其行為已嚴重違紀違法，并涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大乃至黨的十九大、二十大後仍不收斂、不收手、不知止，性質嚴重、影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經黑龍江省紀委常委會會議研究并報黑龍江省委批准，決定給予閆世斌開除黨籍處分；由黑龍江省監委按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一并移送。