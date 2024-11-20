美“星艦”火箭再試飛　助推器未按計劃返回

中評社北京11月20日電／據新華社報導，美國太空探索技術公司的新一代重型運載火箭“星艦”19日完成第六次試飛。該火箭第一級助推器未按計劃返回發射塔回收，而是濺落在墨西哥灣；其第二級飛船首次在太空中成功啓動“猛禽”發動機。



太空探索技術公司的直播畫面顯示，美國中部時間19日4時01分（北京時間20日6時01分），“星艦”從位於美國得克薩斯州博卡奇卡的基地發射升空。不久後，火箭第一級“超級重型”助推器和第二級飛船成功分離。發射約7分鐘後，該助推器在墨西哥灣濺落，“星艦”飛船進入太空滑行階段。此後，該型號飛船首次在太空中成功啓動一台“猛禽”發動機，受控再入大氣層。發射約1小時零5分後，“星艦”飛船在印度洋濺落。



據太空探索技術公司介紹，此次試飛的目標包括：助推器在發射後再次返回發射場，由發射塔機械臂捕獲回收；在太空中重新啓動飛船的“猛禽”發動機；進行一系列隔熱罩實驗以及飛船再入大氣層并在印度洋上空下降的機動變化等。



值得注意的是，當天試飛中，火箭助推器并未按計劃返回發射場回收，而是改在墨西哥灣濺落。太空探索技術公司尚未公布相關原因，媒體報道稱，助推器改為水面濺落是由於未達到陸地回收所需的安全標准。