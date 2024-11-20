中國企業攜智能技術亮相馬來西亞智慧國家展

中評社北京11月20日電／據新華社報導，為期3天的2024馬來西亞智慧國家展19日在吉隆坡馬來西亞國際貿易展覽中心開幕，50多家中國通信技術與科技創新企業攜諸多創新成果亮相。



本屆展會主題是“數字化轉型的智能創新”，聚焦5G與物聯網、人工智能、可持續交通與智慧城市等前沿科技產業，探討技術在增強連通性、改善城市生活、推動工業增長等領域中發揮的變革性作用。



馬來西亞數字部部長戈賓德·辛格·德奧在接受新華社記者采訪時表示，作為2025年東盟輪值主席國，馬來西亞正努力建設成為區域數字經濟領導者，期待與包括中國在內的夥伴加強人工智能、綠色生態等關鍵領域交流與合作，共同迎接機遇、面對挑戰。



本屆展會上，作為知名的新能源智能制造解決方案服務商，無錫先導智能裝備股份有限公司對布局東南亞地區、開拓馬來西亞市場充滿期待。先導智能東南亞銷售高級經理鬱旻表示，隨著當地新能源產業不斷發展，市場對於原材料、電池等產品需求持續增長，企業期待通過聯絡當地設備供應商、采購商等，加強跨國合作并將中國的新興技術與當地市場交流分享、相互促進。



“期待更加貼近當地市場，了解當地客戶的真正需求。”深圳英飛源技術有限公司亞太區銷售總監遲源對記者說，作為一家十多年來根植於充電、儲能和電源模塊產品的科創企業，英飛源期待通過參加展會拓展當地渠道與合作夥伴，為馬來西亞當地新能源汽車消費者提供更加便捷、快速的能源服務。