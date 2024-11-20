神十九航天員慶祝神舟一號發射成功25周年

中評社北京11月20日電／據新華社報導，11月20日是神舟一號發射成功25周年紀念日，正在中國空間站出差的神舟十九號航天員專門錄制祝福視頻，向老一輩航天人致敬。



神舟一號是我國第一艘神舟無人飛船，1999年11月20日從酒泉衛星發射中心直上雲天，遨游太空21小時後返回內蒙古四子王旗，成功實現天地往返的重大突破，中國航天用短短數年時間就走完了發達國家用時三四十年走過的路。



“神箭首秀震撼寰宇，神舟首飛光耀神州。”視頻中，二次飛天的神舟十九號乘組指令長蔡旭哲說，“25年前的今天，中國載人航天邁出了從藍圖繪夢到奮鬥圓夢的第一步，為實現中華民族千年飛天夢想奠定了堅實基礎。”



從無人飛行到載人飛行，從一人一天到多人多天，從艙內實驗到出艙活動，從單船飛行到空間站組合體穩定運行……25年來，中國載人航天取得了讓世界矚目的巨大成就。正如我國首個“90後”男航天員宋令東所說：“25年來，一代代航天人自信自強、艱苦奮鬥，全國一盤棋、萬人一杆槍，一次次刷新中國人探索太空的新高度，在浩瀚宇宙書寫了用航天夢托舉中國夢的壯麗篇章。”



太空探索是人類歷史上的偉大壯舉，是一場沒有終點、永遠在路上的遠征。我國首位飛天的女航天飛行工程師王浩澤說：“作為新時代的航天人，我們一定要傳承紅色基因、擔當強國責任，站在巨人的肩膀上接續攀登，跑好我們這代人的歷史接力棒。”