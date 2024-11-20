“5G＋工業互聯網”高質量發展蹄疾步穩

中評社北京11月20日電／據經濟參考報報導，2024中國5G＋工業互聯網大會11月19日在武漢市開幕。記者獲悉，“5G＋工業互聯網”在各行業領域的規模應用正持續推進，目前“5G＋工業互聯網”項目超過1.5萬個，實現41個工業大類全覆蓋，有力帶動製造業高端化、智能化、綠色化發展。



下一步，工業和信息化部將推動出台工業互聯網高質量發展指導意見，形成新階段工業互聯網頂層設計，出台“5G＋工業互聯網”512工程升級版實施方案；同時將開展“5G＋工業互聯網”融合應用試點城市建設，分行業分領域推進5G工廠建設，促進製造業“智改數轉網聯”。



最新數據顯示，我國累計建成開通5G基站408.9萬個，建設5G行業虛擬專網超過4萬個，5G工業模組價格比2019年商用時下降90%，為工業互聯網落地提供了關鍵使能技術。此外，培育340餘家有影響力的工業互聯網平台，標識註冊量突破6000億個，服務超45萬家企業。



中國工程院院士周濟認為，數字化、網絡化、智能化製造需要強大的人工智能、工業大數據、“5G＋工業互聯網”賦能。智能製造為“5G＋工業互聯網＋人工智能”開辟了廣闊的應用空間和市場。



值得關注的是，黨的二十屆三中全會提出“加快新一代信息技術全方位全鏈條普及應用，發展工業互聯網”，為工業互聯網、“5G＋工業互聯網”發展作出了新的重大部署。



相關部門將進一步統籌謀劃發展新思路。工業和信息化部副部長張雲明表示，將推動出台工業互聯網高質量發展指導意見，形成新階段工業互聯網頂層設計。出台“5G＋工業互聯網”512工程升級版實施方案，升級網絡設施、技術產品、融合應用、產業生態和公共服務，推動“5G＋工業互聯網”在更廣範圍、更深程度、更高水平上創新發展。



國家數據局副局長陳榮輝表示，國家數據局將會同有關部門，充分發揮數據要素和數字技術雙輪驅動作用，縱深推進產業數字化。其中，將加強轉型政策保障。用好投貸債政策工具箱，實施數字化轉型工程，推進重點領域深化智改數轉。



在頂層設計持續完善的同時，“5G＋工業互聯網”在各行業領域的規模應用不斷加快。記者近日在武漢多家企業、工廠調研採訪時看到，“5G＋工業互聯網”正加速賦能千行百業。

