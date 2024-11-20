部分塑料可轉化為多種實用產品

中評社北京11月20日電／據科技日報報導，美國弗吉尼亞理工大學理工學院科學家研發出一項新技術，成功將部分塑料轉化為肥皂、洗滌劑、潤滑劑等多種實用產品。這一成果發表於19日出版的最新一期《自然·可持續性》雜志。



研究團隊采用的方法并不複雜：加熱塑料并將其分解。他們首先將塑料加熱至343℃—399℃，隨後將其置於由該團隊自主研發的反應器中。反應器會將塑料分解成各種化合物，留下油、氣和殘留固體混合物。



研究團隊表示，該方法的關鍵是分解構成塑料的聚丙烯和聚乙烯分子，他們做到了這一點。在這一過程中，產生的殘留固體微乎其微，氣體則可以被捕獲并用作燃料。而最讓他們興奮的是，他們可以改變油的功能或化學性質，并將得到的新分子轉化為肥皂、洗滌劑、潤滑劑和其他產品。整個過程耗時不到一天，而且全程實現了溫室氣體零排放，為解決全球塑料污染難題提供了切實可行的方案。



聯合國網站提供的數據觸目驚心：全球每年產生的塑料多達4．3億噸，相當於每天有2000輛裝滿塑料的垃圾車傾倒在海洋、河流和湖泊中。聯合國預計，如果不采取有效措施，到2060年，塑料污染將增加兩倍。但令人沮喪的是，目前全球只有不到9％的塑料得到回收。



研究團隊坦言，雖然他們找到了分解塑料的方法，但如何將這一技術規模化、連續化，并實現成本效益最大化，仍然是亟待解決的難題。