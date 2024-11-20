四足機器人完成全程馬拉鬆

完成全程馬拉松比賽後，“RAIBO2”的成績出現在照片墻上。/韓國科學技術院（圖源：科技日報） 中評社北京11月20日電／據科技日報轉編美國趣味工程網站18日報道，在近日於韓國慶尚北道舉行的第22屆尚州柿餅馬拉鬆賽上，由韓國科學技術院開發的四足步行機器人“RAIBO2”耗時4小時19分52秒，完成了全程42．195公裡的馬拉鬆。這是全球首款完成全程馬拉鬆的四足機器人，證明了其在複雜城市環境中穩定執行交付和巡邏等任務的能力。



該馬拉鬆賽在14公裡和28公裡處，均有50米的海拔提升。為了讓“RAIBO2”應對這些挑戰，團隊使用強化學習算法，開發出一種行走控制器，并利用RaiSim應用程序，模擬了斜坡、樓梯和結冰道路等複雜地形，對“RAIBO2”進行訓練。



步行涉及力量與動作之間複雜的相互作用。當機器人的腳觸地時，每一步都會產生強大的衝擊力。這些反複的衝擊會產生振動和應力，損壞機器人的機械部件。因此，步行機器人必須采用高度複雜的系統，才能承受與地面接觸時頻繁撞擊產生的周期性振動。而“RAIBO2”的關節設計極具創新性，能巧妙利用下坡時產生的能量，提高整體行走效率，也彌補了上坡時消耗的能量。



未來“RAIBO2”還將添加自動導航功能，在監視和災害管理方面大顯身手。