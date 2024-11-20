日本高調展示新型激光戰車

日本10千瓦級高功率激光電子戰車（圖源：中國國防報） 中評社北京11月20日電／據中國國防報轉編外媒報道，近日，日本陸上自衛隊對外展示10千瓦級高功率激光電子戰車。日本防衛界聲稱，該戰車亮相意味著日本定向能武器開發進入新階段，未來將更有效、低成本地應對無人機等低空威脅。



據報道，日本新型高功率激光電子戰車使用8×8中型輪式裝甲底盤，配備高功率激光系統。據稱，該系統輸出功率為10千瓦至20千瓦，可在短距內瞄准并破壞無人機的電子或物理組件，達到低空防禦的作戰目的。



日本方面聲稱，該戰車具有3方面優勢。一是適應性好。中型輪式裝甲車隱蔽性較好，機動性較強，可在不同地形快速部署。同時，不同於傳統武器系統，激光系統無須攜帶彈藥，不受傳統後勤運輸限制，持續作戰時間相對較長。二是精度高。該戰車的觀瞄系統與電子作戰系統集成，可實現自動瞄准、跟蹤和打擊，縮短打擊准備時間，提高命中率。三是成本低。激光系統可連續運行，不消耗傳統彈藥，相較傳統防空武器具有成本效益優勢。據悉，10千瓦級激光武器每次發射成本僅數百日元。



日本防衛省意圖憑借激光武器，在應對無人機等複雜空中威脅時建立戰術優勢。日本防衛省下屬防衛裝備廳於2011年啓動“車載高功率激光演示裝置研究原型”項目，并與三菱重工集團簽訂價值8．25億日元（約621萬美元）的合同。2023年3月，在日本千葉縣舉辦的防務與安全設備國際博覽會中，三菱重工公開展示10千瓦級和20千瓦級兩型激光武器原型，并演示其在2至3秒內擊落1200米外飛行的無人機。工作人員表示，對外展示的激光武器將部署於地面車輛，不僅可供日本陸上自衛隊使用，海上自衛隊和空中自衛隊的陸上基地也可以使用。