大豆到衛星　中巴務實合作不斷邁向新高度

中評社北京11月20日電／巴西第二大城市里約熱內盧西北部，起伏的群山之間，一條條輸電線宛如銀色巨龍綿延千里，一頭連著美麗山水電站，一頭通向千家萬戶，源源不斷送去清潔能源。



來自中國的世界領先特高壓輸電技術跨越山海，奔赴拉美大陸，是中巴務實合作不斷邁向新領域、新高度的例證。



“中方願同巴方以中巴建交50周年為新起點，持續加強兩國發展戰略對接，深化雙方各領域交流合作，賦予中巴關係新的時代內涵，攜手推動構建中巴命運共同體。”今年8月15日，習近平主席同巴西總統盧拉互致賀電，慶祝兩國建交50周年。



中國和巴西同為發展中大國和重要新興市場國家，雙邊貿易結構日益優化，合作水平持續提升，共同利益不斷擴大。在元首外交引領下，中巴務實合作日益拓寬和多元化，傳統領域合作不斷挖掘新潛力，新基建、新能源、新科技、新業態合作亮點頻出，為兩國攜手共謀發展提供強勁動力。



新基建合作創造新機遇



2014年7月，在習近平主席和時任巴西總統羅塞芙共同見證下，美麗山特高壓輸電項目合作協議簽署。



十年間，由中國國家電網公司建設運營的美麗山一期、二期特高壓輸電項目先後建成投運，以“遠距離、大容量、低損耗”為特點，跨越2000多公里將巴西北部充沛的水電資源輸送至人口稠密的東南部，滿足當地超過2200萬人的用電需求，成為中國巴西新型基礎設施建設合作的重大成果。

