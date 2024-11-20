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俄專家：全球南方將給世界帶來新發展
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2024-11-20 15:27:14
中評社北京11月20日電／據新華社消息，首屆“全球南方”媒體智庫高端論壇近日在巴西聖保羅舉行。俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所所長基裡爾·巴巴耶夫表示，俄羅斯、中國及全球南方大多數國家擁有共同價值觀，有助於給世界帶來新的經濟發展和新的經濟結構。
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