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斯里蘭卡專家：全球南方合作共贏 塑造未來
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2024-11-20 15:26:49
中評社北京11月20日電／據新華社消息，近日，首屆“全球南方”媒體智庫高端論壇在巴西聖保羅舉行。斯里蘭卡“一帶一路”組織創始董事亞西魯·拉納拉賈表示，全球南方國家擁有豐富的自然資源和龐大人口，這為其實現可持續發展提供了巨大潛力，但仍面臨可持續發展和公平話語權等挑戰。
他認為，全球南方國家必須團結一致應對氣候變化，倡導構建具有包容性的全球金融機制，重點在成員國之間建立和平、尊重和公平公正的合作關係，實現有包容性、韌性和創新性增長，並在全球舞台上作出有意義的貢獻。
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